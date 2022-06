x x

SARONNO / CESATE – Colpo grosso per il Sc United neo promosso in Prima categoria, che ha nelle scorse ore ufficializzato l’accordo per la prossima stagione con il bomber Orazio Iacovelli. Insomma, un “Saronno Cesate United” che punta subito in alto, i dirigenti sono riusciti a convincere il forte attaccante, che viene da alcune stagione davvero molto positive, con il Fbc Saronno, e dall’ultimo campionato in Promozione. Un giocatore di grande esperienza, che senz’altro potrà fare la differenza anche allo United.

Lo United, club nato l’anno scorso dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate, continuerà a disputare le gare casalinghe della prossima stagione allo stadio di via Dante a Cesate.

