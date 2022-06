x x

CARONNO PERTUSELLA – Sosta selvaggia o sosta impossibile in via Damiano Chiesa a Caronno Pertusella? Lungo l’arteria caronnese c’è il divieto di sosta ma ci sono anche molto passi carrai e non è semplice tornare nella propria abitazione, senza bloccare il traffico.

Ne sa qualche un cittadino che, fermatosi con l’auto per tornare rientrare a casa, è stato multato dalla polizia locale. Sanzione da 87 euro per divieto di sosta: aspettava si sostasse un altro mezzo, per accedere alla propria proprietà. Stava uscendo papà del cortile, ed il figlio lo atteneva, per entrare, con le quattro frecce ed un parte coin il veicolo sul marciapiede per non bloccare completamente il traffico. E’ arrivata la pattuglia, ed è scattata la multa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

30062022