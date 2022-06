x x

CERIANO LAGHETTO – E’ iniziato il conto alla rovescia per la Notte bianca che si tiene fra sabato 2 luglio e domenica 3 luglio nelle vie del centro di Ceriano Laghetto. Un appuntamento coordinato dall’Amministrazione civica e che vede impegnate associazioni e gruppi locali, oltre che i commercianti cerianesi. Particolarmente ricco di eventi il programma che è stato predisposto.

Previsti musica, spettacoli, mercatini, laboratori, mostre e tantissime attività per grandi e piccini.

Musica e cultura

In Sala consiliare “Ricordi… la magia in uno scatto” mostra fotografica a cura di Maurizio Proietti.

Nelle vetrate della biblioteca “Un’estate a colori” – Esposizione dipinti a cura dei ragazzi del corso di pittura di Lina Cadei

Alle 16 in biblioteca “Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir Lettura animata e grandi sorprese

Alle 18 in biblioteca Cenni storici “La fondazione di Milano”, “Alla ricerca dei perduti Campi Raudii” a cura di Mario Meneghetti

Un libro per tutti: libri in regalo dalla biblioteca

Alle 20.30 in via Volta angolo via Mazzini dimostrazione unità cinofila Tequila protezione civile

Dalle 21 piazza Lombardia musica con i con “Made in Italy” e i “Ginori’s” Cover di cantautori italiani

Alle 22.30 in via Cadorna sfilata abiti da cerimonia e storici del ‘700 a cura di Norlem Fashion School

styling a cura di Rossoporpora

Nel piazzale Martiri delle Foibe esposizione e premiazione auto tuning

In via Cadorna esposizione oggetti d’epoca a cura di Roberto Spagnuolo

In via Cadorna “Auto dei ricordi”, esposizione e concorso auto d’epoca a cura di Gianni Pirrello

Spettacolo e sport

Dalle 17 in piazza Diaz dj set con Dj C8 E #Campastyle

Alle 17.30 in piazza Diaz esibizione di kick boxing a cura di RSFC Ceriano

18:30 in piazza Diaz esibizione gruppo twirling e majorettes a cura di Asd Twirling Cesano Maderno

Alle 20 in piazza Diaz esibizione di jazzercise a cura di Fit Dance

Alle 21 in piazza Diaz ballo ed esibizioni a cura della scuola di ballo ‘’Diamante’’, musica a cura di “Barbara & Luca Project”.

Dalle 21 in via Carducci danza e fitness a cura di Spazio Swan Dance School

Alle 21.30 in via Cadorna angolo via San Francesco balli latini a cura di Icaro Dance

Dalle 22.30 in piazza Diaz Funky machine

Alle 23 in via Mazzini angolo via Volta “La magia del fuoco”, saranno presenti inoltre: “I trampolieri itineranti”

Notte bianca dei bambini

Dalle 15 nel Giardinone gonfiabili, seggiolini volanti, trenino, jump e bolle d’acqua

Alle 15.30 Giardino Dell’Arengario “Percorso sensoriale papa arte e natura” (laboratorio per bambini 1-3 anni) a cura dell’asilo nido Papaciotti

a seguire “Papa Olimpiadi” (percorso ed esperienze per bambini 3-6 anni in italiano e in inglese) a cura della scuola dell’infanzia bilingue Papaciotti

In via Manzoni mini quad a cura di Coletti Mario

In via Mazzini giochi di una volta e truccambimbi fluo a cura di Ecolandia Aps

nelle vie del centro “Scatta una foto con Minnie e Topolino”

In via Mazzini circuito mini bike a cura di Pompeo

Gastronomia

Nel Giardinone “Notte di pasta” a cura di Pro Loco Ceriano Laghetto

In piazza Lombardia “Notte barbecue Italian bbq” a cura di IBBQ-Italia Aps

In via Carducci pesce fritto e street food a cura di Bar Manhattan

In via I maggio cena sotto le stelle e musica live con Sara Conte a cura di Osteria San Giuseppe

Al Giardinone – Villa Rita “A cena con gli Alpini”, panini con salamella, wulster e crauti.

In via I maggio “Tropical Brasil” a cura di La Dolce Vite, L’Angolo della Moda, L’Arcobaleno, Be Witch Parrucchieri e Taneda Viaggi

In via Cadorna birra e apericena a sorpresa a cura di Caffè Federica

In via Mazzini angolo via Cadorna chiosco mojito a cura di Bar- panineria- focacceria Severi

In piazza Diaz frutta da passeggio a cura di Ceriano in Festa

In via Cadorna street food

e molto altro ancora…

Alibi Caffè stuzzicheria, birra e cocktails

Alter Ego birre alla spina, sandwich e patata gourmet

Bar Manhattan aperitivo e dj set con musica a 360°

Bar-Ristorante Al Parco bar estivo con area verde attrezzata, gelati e bibite. Fino alle 20 Griglieria Raffaele.

Il Nuovo Forno pesce fritto, linguine di mare, pizza tradizionale e hamburger.

Tondo Verace pizza, pizza portafoglio, panuozzi e dolci napoletani

Apicoltura Brenna esposizione prodotti dell’alveare

L’Angolo della Moda abbigliamento e accessori a prezzi scontati

La Merceria hobbistica e filati

Taneda Viaggi promozione viaggi e vacanze

e tanti altri…

Alle 2 in piazza Diaz brioches.

29062022