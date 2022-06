x x

SARONNO – La segnalazione della polizia locale, l’impegno di Enpa, l’appello su ilSaronno e lo spirito di osservazione di una saronnese hanno permesso di salvare una cucciolata di gattini rimasti senza mamma a causa di un incidente stradale. Ora per i micini inizia un’altra avventura della ricerca di una famiglia.

Tutto è iniziato lunedì quando mamma gatto, da tempo monitorata perchè parte di una colonia felina cittadina, è morta investita all’incrocio tra via Guanella e via Ramazzotti. Come hanno segnalato le volontarie che si occupano della colonia della zona la gatta aveva però appena partorito. I gattini erano stati visti nei giorni precedenti al fatale incidente. Tre micetti neri e uno tigrato. Il problema era proprio che i 4 fratellini non avevano più la mamma che si occupasse di loro. Da qui è arrivato, tramite ilSaronno, l’invito a prestare attenzione alla presenza di gattini o magari segnali nel caso n cui si sentano miagolii. Una saronnese ha segnalato la presenza di un gattino in un giardino e i volontari con un rapido intervento hanno recuperato i 4 orfanelli. Ora la speranza è quella di trovare per loro una famiglia. Il contatto di Enpa è 331 741 4284.

