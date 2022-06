x x

LOMAZZO – “L‘Esperia Lomazzo è lieta di presentare Rampinini, che sarà il main sponsor per la stagione 2022-2023″. La società comasca che ha stravinto in Prima categoria, si prepara alla nuova stagione in Promozione ed ha in queste ore presentato lo sponsor principale.

Rampinini Onoranze opera nel settore funerario dal 1906 grazie al fondatore Gaetano Natale Rampinini. Dal 2008, la direzione della sede di Lomazzo passa ad Elisa che apporta nuove idee nel rapporto con i clienti e nella promozione e sviluppo nell’attività di marmi e arte funeraria. Nel 2018, termina la realizzazione del fiore all’occhiello: la casa funeraria “Oltre” a Cadorago.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

30062022