La Binda for Children, associazione originaria di Cesate, ha infatti organizzato 3 giorni (dall’1 al 3 luglio) di divertimento, sport, buon cibo e svago con l’intenzione di devolvere interamente il ricavato agli orfanotrofi di Brazzaville. Questa città, con i suoi purtroppo numerosi orfanotrofi, ha accolto e continua ad accogliere gli innumerevoli orfani causati dalle guerre civili che caratterizzano la fascia centrale dell’Africa, e dall’ampia diffusione di malattie, per la cura delle quali spesso non si ha accesso ai corretti medicinali.

Il programma (di cui alleghiamo le locandine nella gallery sottostante) prevede inoltre giochi, danze e coreografie per bambini, musica e spettacolo con Dj set, mentre il ristorante offrirà un vario menù a base di cucina italiana e tex-mex.

Per prenotazione tavoli si prega di chiamare il 3398075987.

