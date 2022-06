x x

SARONNO – Via lo zaino lasciato nell’auto posteggiata, appello sui social per cercare di ritrovare almeno parte della refurtiva: l’episodio, riferito dal diretto interessato, è avvenuto nel primo pomeriggio odierno in via Dell’Orto al quartiere Matteotti di Saronno. Al proprietario è bastato allontanarsi per poche decine di minuti: al ritorno dall’abitacolo del mezzo era sparito lo zainetto di marca North face, all’interno un computer Lenovo, effetti personali, documenti e carte di credito.

All’appello lanciato dal derubato tramite i social su unisce la redazione de ilSaronno, con la speranza che il maltolto, o almeno parte di esso possano essere trovati. Sull’accaduto intanto indagano le forze dell’ordine.

