SARONNO – L’Ucb Italia Aps ha organizzato, con la Tallwood Choir, coro proveniente dall’Usa, il Gospel Night. Il concerto sarà sabato 2 luglio alle 21 al teatro Giuditta Pasta a Saronno, in via I maggio. L’entrata sarà libera, senza nessuna prenotazione, si potrà entrare nel teatro già a partire dalle 20:30. Si potrà assistere ad una serata rilassante con solo musica gospel. In più ci sarà l’intervento di Gennaro Chiocca, responsabile di “72 ore per Cristo”, noto artista musicale.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero +39 0248673913 oppure la mail [email protected]

