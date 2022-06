x x

CESANO MADERNO – Ha riguardato anche le vicine Groane l’operazione della polizia di Stato che ha consentito di smantellare una banda di stranieri specializzata nei furti in appartamento a Milano e circondario. In un box a Cesano Maderno, e nella disponibilità di una delle 4 persone arrestate, è stata teovato una automobile di grossa cilindrata, rubata, che era utilizzata per gli spostamenti dei ladri, e nel mezzo è stata trovata una pistola calibro 7.65. Rinvenuti e sequestrati anche arnesi da scasso, torce, chiavi per auto, denaro contante e oggetti preziosi.

A finire in manette, trovati in una casa a Rodano nel Milanese, sono stati tre albanesi, di 22, 28 e 37 anni mentre un quarto, di 27 anni, è stato fermato in zona Niguarda a Milano: quest’ultimo, tra l’altro, era inseguito da un precedente provvedimento cautelare per tentato omicidio a seguito di una rapina in casa avvenuta nel luglio 2021. Ai quattro stranieri sono stati contestati 4 furti in abitaizone avvenuto tra il 22 ed il 23 giugno: si arrampicavano sui tetti calandosi quindi negli appartamenti che avevano deciso di prendere di mira.

Durante l’operazione sono stati controllati anche altri 3 albanesi che avevano circa 10 mila euro in contanti: a casa di uno di loro sono stati trovati 70 grammi di hascisc ed è stato a sua volta arrestato.

