SOLARO / LAZZATE / RESCALDINA – A Solaro oggi alle 14.30 in via San Pietro incidente con il monopattino: ad avere bisogno di cure un giovane di 25 anni, sul posto – oltre alla pattuglia della polizia locale – anche l’ambulanza della Croce azzurra che ha trasportato il ferito all’ospedale di Saronno perchè fosse medicato di non gravi lesioni.

A Lazzate oggi alle 9 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra per soccorrere un 37enne alle prese con un malore in un impianto lavorativo di via San Lorenzo. Malore anche in una ditta di via Europa a Misinto, oggi alle 10.30, con intervento di automedica e ambulanza della Croce azzurra per soccorrere una ragazza di 26 anni, che si è comunque presto ripresa: è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti.

A Rescaldina oggi alle 14.45 ciclista investito in via Legnano: l’ambulanza della Croce rossa ha soccorso una donna di 65 anni, trasportato per lievi contusioni all’ospedale di Castellanza.

Anche a Origgio oggi un incidente col monopattino.

30062022