x x

SARONNO – Questa sera alle 21.15 verrà festeggiato il settantesimo anniversario della fondazione Avis saronnese, associazione dei volontari italiani del sangue, con un concerto in Villa Gianetti; in scena la The Mama bluegrass band.

Dopo una serie di eventi come la tradizionale sagra delle ciliegie, il Running day e la staffetta 24×1 ora, Avis Saronno torna dunque con un’altra iniziativa per commemorare l’anniversario. “Avis ha voluto organizzare alcuni eventi per celebrare l’anniversario intorno alla data del 14 giugno (festa dei donatori), con l’intento di promuovere il suo messaggio che ha come obiettivo sociale la donazione di sangue e soprattutto per ringraziare i donatori attivi e non più attivi che hanno sempre supportato l’associazione” spiega Francesco Banfi, membro del consiglio direttivo di Avis Saronno – è giusto fare memoria per mantenere viva l’associazione”.

Per quanto riguarda l’allestimento del concerto, verrà utilizzato il porticato della villa come palco per la band The Mama Blue Grass, con lo scopo di valorizzarne l’architettura. In occasione di questo evento verranno disposte 200 sedie e chiunque potrà partecipare dal momento che sarà a ingresso libero.

30062022