SARONNO – Nel week end appena trascorso il Karate ha fatto tappa a Salisburgo in Austria, per disputare “Austrian Junior Open 2022” ormai divenuto un appuntamento importante nel circuito internazionale di Karate.

Il palazzetto dello sport situato in una location veramente molto suggestiva, immerso nel verde ai piedi delle alpi orientali, nella zono più ad Ovest di Salisburgo vicino al confine con la Germania, ha ospitato circa ottocento atleti che si sono fronteggiati tenacemente nei sei tatami allestiti per l’occasione, in gare di Kata (forma) è Kumite (combattimento).

Ottime performance per la Saronnese Alessandra Bossi che raggiunge con merito la finale nella gara di Kumite cadetti -47 Kg di peso, perdendo poi di misura 1-0 contro la forte atleta tedesca un match veramente equilibrato e con il risultato in bilico fino alla fine. Un secondo posto che conferma le qualità della Saronnese che sta seguendo il suo percorso di crescita agonistica con costanza e continuità di risultati.

L’organizzazione è stata veramente impeccabile rispettando puntualmente tutti gli orari programmati e gestendo l’evento nella maniera migliore; la manifestazione si è svolta senza nessun intoppo rispettando tutte le norme di sicurezza e riscuotendo un grande successo di pubblico che ha gremito gli spalti e seguito costantemente e calorosamente tutte le competizioni, da segnalare anche la presenti alcune nazionali giovanili con i loro migliori atleti.

