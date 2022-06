x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’ordinanza sulla crisi idrica emessa dall’Amministrazione comunale.

“Considerata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza, l’Amministrazione saronnese ha ritenuto necessario adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi.

Attraverso l’ordinanza firmata dal Sindaco, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica dichiarata sino al 30 settembre 2022, o sino alla revoca espressa della presente ordinanza, si impone il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico ed in particolare sono vietati:

– l’irrigazione ed annaffiatura di giardini, prati, orti e campi da gioco dalle 6 alle 22;

– il prelievo di acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati;

– il prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;

– il riempimento di fontane ornamentali private, vasche da giardino;

– il riempimento di piscine private di capacità superiore a 5 mc.



Si invita infine altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn