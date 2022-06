x x

SARONNO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che raggiungi da mezzi arrivati dalla provincia di Varese e dai distaccamenti delle altre province hanno domato l’incendio scoppiato in un’azienda della zona industriale di via Grieg situata quindi nella zona di Saronno Sud nei pressi del confine con Caronno Pertusella. Sul posto sono arrivate squadre anche da Somma Lombardo e Busto Arsizio e persino dalla vicina Milano.

In particolare le fiamme, la cui presenza è stata segnalata anche dalle guardie giurate di Sicuritalia, hanno interessato un capannone recente che opera nell’ambito dello smaltimento di rifiuti. Fortunatamente non si registrano intossicati o feriti. I vigili del fuoco arrivati sul posto con diversi mezzi hanno domato l’incendio in poco meno di un paio d’ore. Sono stati realizzati, anche dai carabinieri della compagnia di Saronno oltre che dagli uomini del distaccamento saronnese, tutti gli accertamenti del caso per risalire alle cause dell’incendio.

L’arrivo dei mezzi di soccorso con lampeggiati e sirene ha creato molto curiosità nel quartiere dopo l’emergenza non è passata inosservata.

