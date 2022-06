Vigili del fuoco di Saronno a Tradate per recuperare escursionista in difficoltà nel bosco

Vigili del fuoco di Saronno a Tradate per recuperare escursionista in difficoltà...

TRADATE / SARONNO – Ieri alle 19 intervento ad Abbiate Guazzone per un ciclista caduto in mezzo al bosco: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno rapidamente individuato e recuperato la persona che era in difficoltà.

Il ferito è stato “consegnato” al personale dell’automedica proveniente da Varese, e che aveva raggiunto la vicina via Virgilio con una ambulanza del Sos. Il malcapitato, di 67 anni, è stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese per essere medicato di una serie di contusioni, non è comunque apparso in pericolo di vita.

(foto: i vigili del fuoco di Saronno impegnati in questo intervento nella macchia boschiva alla periferia di Tradate)

