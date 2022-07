x x

CARONNO PERTUSELLA – Si inizia oggi, venerdì 1 luglio: l’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella, in collaborazione con Asst Valle Olona, porta sul territorio un servizio fondamentale: la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra. L’offerta risulta in continuità con quanto Asst Valle Olona ha già in atto in sinergia con altri Comuni del territorio.

Ora l’attivazione di uno sportello in paese fornirà un servizio diretto e semplificato nella procedura che spesso risulta difficoltosa se effettuata telematicamente, soprattutto per coloro poco avvezzi al digitale. Basterà recarsi alla Struttura erogativa territoriale di via Adua 169, nei giorni di martedì e venerdì, dalle 11.30 alle 12.30.

I servizi offerti al cittadino sono sostanzialmente due:

la scelta e revoca del nedico di medicina generale e pediatra di libera scelta. E’ riservata ai soli cittadini già iscritti al Servizio Sanitario Regionale e ai nuovi nati con cittadinanza italiana residenti a Caronno Pertusella;

i duplicati di tessere sanitarie (richiesta di duplicato, smarrimento).

L’attivazione dello sportello potenzia la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Asst Valle Olona, che aggiunge al punto prelievi anche questa nuova attività, come spiega il direttore sociosanitario, Marino Dell’Acqua: “Anche sul Distretto di Saronno stiamo operando nel trovare collaborazione con le Amministrazioni comunali per poter portare sempre più in periferia l’erogazione di alcuni servizi, anche di natura amministrativa, ma di grande utilità al cittadino”.

