COGLIATE – Sabato 9 luglio, a Cogliate, ritorna la “Notte nera”. Una serata ricca di eventi ed intrattenimenti per tutta la famiglia: si parte alle 16:30 con l’apertura dello street food e dell’area dedicata ai più piccoli con giochi e gonfiabili; in contemporanea verrà aperto il mercatino degli hobbisti per le vie del centro storico. In serata potrete assistere all’esibizione dei “Made in taly & Ginori’s” oltre che prepararvi alla notte nera con trucco fluo e palloncini led grazie alle postazioni dedicate presenti in centro.

Le guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane accompagneranno i cittadini in un’escursione serale alla ricerca di lucciole ed animali notturni all’interno del nostro bellissimo parco ed in contemporanea, con il Gruppo di Cammino, potrete aggregarvi alla passeggiata luminosa per le vie del paese. Il team Mtb vi farà provare i percorsi e le tecniche di guida in bicicletta.

La serata entrerà nel vivo dalle 22.30 circa con un flash mob organizzato dalla scuola di ballo Diamante e, a seguire, spettacolo di fuoco, farfalle luminose e robot invaderanno le vie del centro.

Ritorna, anche quest’anno, la silent disco all’interno del Parco di via De Gasperi (dalle 23). Grande novità 2022: mapping 3D!! Uno spettacolo unico che lascerà tutti con gli occhi incollati alla facciata della chiesa parrocchiale. Per info ed aggiornamenti seguite la pagina facebook dell’evento e il sito internet www.notteneracogliate.it

(foto: immagine di una precedente edizione della Notte nera di Cogliate)

01072022