SARONNO/SARONNESE – Quest’anno tocca a Ceriano Laghetto inaugurare le “Notti Bianche” 2022, la lunga maratona notturna che attira tante persone in cerca di musica live, animazione, street food e molto altro.

Venerdì 1 Luglio

LAZZATE – Alle 20.30, nella seda “G.A.L” in largo della Liberazione 1, l’assessorato alla cultura in collaborazione con “Gruppo anziani Lazzate” organizza “Cena con delitto”: cena a buffet intervallata dalla rappresentazione teatrale de “I Maltrainscena”. Iscrizioni e informazioni al numero 0296721145.

GERENZANO – Alle 21, al parco degli Aironi in via Inglesina 51, serata country con Mariangela e Franco “Amici Astro Dance”. Informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Da venerdì 1 a domenica 3 Luglio

ROVELLO PORRO – All’area feste di via Luini, si terrà una tre giorni con “L’America BBQ Fest” : aperitivo con dj set, musica dal vivo, corsi di danza country, bancarelle e animazione per i più piccoli. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SOLARO – Binda for children propone una tre giorni di festa con giochi, animazione musicale e balli al centro sportivo di via Berlinguer. Il ricavato sarà devoluto alle opere di sostegno ai bambini orfani del Congo. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Sabato 2 Luglio

CERIANO LAGHETTO – Torna in paese la tradizionale “Notte bianca” con musica, spettacoli, mercatini, laboratori, mostre e tante attività per grandi e piccoli (in foto una passata edizione). Informazioni dettagliate al sito internet al sito www.ceriano-laghetto.org.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena il concerto “Gospel Night” con la Tallowood Choir con un intervento di Gennaro Chiocca (responsabile di “72 ore per Cristo”). Entrata libera e informazioni al sito internet www.ucbitalia.com.

CISLAGO – Alle 21, in piazza Enrico Toti, la cooperativa sociale “Il Granello” propone lo spettacolo teatrale “Questo sono io”. Informazioni al sito internet www.granello-coop.it.

Domenica 3 Luglio

LIMBIATE – Torna “Estate in piazza” la manifestazione con la musica dal vivo dell’orchestra “Nino Cariolo”, punti ristoro, parco gonfiabili e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.