ROVELLO PORRO – American bbq fest a Rovello Porro: l’appuntamento è per questo fine settimana nell’area feste di via Luini.

Tutto il programma

Venerdì 1 luglio alle 18.30 apertura con aperitivo e dj set, alle 19 apertura della cucina ed alle 21.30 il concerto degli Iron Mais (da X-factor), a seguire ancora dj set e cocktail bar.

Sabato 2 luglio alle 17.30 apertura per il battesimo della sella per i bambini oltre i 4 anni (gratuito), alle 18 La gang degli orsi di Uboldo propone un corso gratuito di danza country, alle 19 dj set e apertura cucina, alle 21.30 di scena la tribute band di Bon Jovi, “Bmb” ed a seguire ancora dj set e cocktail bar; previstga anche la presenza di gonfiabili. Domenica apertura alel 12 per il pranzo, alle 16.30 merenda e battesimo della sella, a seguire spettacolo per bambini con il giocoliere e comico Mr. Fantasy, alle 17.30 corsi gratuiti di bbq con Dott. Asado e di danza country con La gang degli orsi; alle 18.30 aperitivo con Lorenzo Bertocchini & the apple pirates; alle 19 apertura cucina ed alle 21.30 concerto con “Dayoff 182”.

Sabato e domenica motoraduno con giro in moto con il gruppo “Una Harley in due”, e bancarelle con vendita di oggettistica a tema. Durante tutta la testa specialità americane, chiringuito, giostre, toro meccanico e giochi per bambini.

