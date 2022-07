x x

UBOLDO- pubblichiamo comunicato stampa ufficiale dell’Associazione per Uboldo riguardante il primo “Vesparaduno”.

<<Un grande successo. Il primo “VESPARADUNO” organizzato dall’Associazione culturale Per Uboldo è stato un grande successo sia di partecipazione che di critica.

Un centinaio gli esemplari della mitica Vespa hanno fatto bella mostra tutto il giorno sul piazza degli Alpini e hanno sfilato per le vie del paese. Tanti i curiosi che hanno affollato la piazza per ammirare i modelli di Vespa arrivati da tutta la zona e per gustare lo street-food.

Insomma, una domenica di festa, di allegria e anche di nostalgia per quella che è da sempre uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo e simbolo del design italiano.

La mitica VESPA, brevettata il 23 aprile del 1946 su progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, è stata la protagonista in assoluto di una domenica assolata in paese.

“Per Uboldo in… Vespa”, l’iniziativa dell’Associazione culturale Per Uboldo con il patrocinio del Comune di Uboldo, ha visto diversi momenti: dall’esposizione nella piazza, all’APERI-GADGET offerto da Per Uboldo, fino al corteo per le vie del paese per finire con STREET FOOD per tutti.

“Siamo veramente soddisfatti dell’ottima riuscita della manifestazione – spiega la Presidente dell’Associazione culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi -. Abbiamo proposto agli uboldesi e non solo un momento di svago e divertimento che è stato apprezzato dai tanti curiosi che durante la giornata hanno fatto capolino in piazza degli Alpini. E’ stato davvero bello ammirare tanti modelli di Vespa giunti dai “Vespa Club” di diverse realtà oltre che da privati cittadini, anche uboldesi, che per una domenica hanno tirato a lucido il loro scooter e lo hanno mostrato ai tanti visitatori. Per chiudere, lasciatemi ringraziare l’Amministrazione Comunale di Uboldo per la collaborazione, tutti i Vespa Club intervenuti, tutti i partecipanti che hanno animato l’iniziativa con le loro vespe e le realtà che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’iniziativa”.>>

foto ufficiali allegate al comunicato stampa

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn