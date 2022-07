x x

GERENZANO – Pesanti i danni per l’incendio scoppiato oggi a mezzogiorno nelle campagne attorno a Gerenzano, nella zona di via Inglesina: mentre i vigili del fuoco, accorsi con diverse unità, sono ancora impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai, si traccia un primo bilancio dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti venticinque vigili del fuoco dalle sedi di Saronno, Varese, Busto/Gallarate e Inveruno con tre autopompe, tre autobotti, tre fuoristrada dotati di modulo antincendio e un carro aria.

Malgrado il tempestivo e massiccio intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto cinque ettari di campo e hanno interessato alcuni manufatti di un azienda florovivaistica, nel rogo sono periti quattro cani e due cervi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune immagini della scena dell’incendio)

01072022