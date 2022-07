x x

ORIGGIO – Sono 4 le squadre dei vigili del fuoco impegnati ad Origgio tra via Saronnino e via per Lainate a domare il maxi incendio che sta divorando i campi ai lati delle strade. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia che si stanno occupando di garantire la sicurezza degli automobilisti deviando il traffico in modo da garantire ai mezzi dei vigili del fuoco di operare al meglio. Le fiamme sono comparse intorno alle 16,30 e si sono propagate rapidamente nella campagna secca.

E’ il secondo incendio con cui si trovano a lavorare oggi i vigili del fuoco saronnesi che intorno a mezzogiorno si sono mezzi all’opera sull’incendio di Gerenzano dove si sono registrati ingenti danni ad un vivaio.

