SARONNO – Dopo la falsa partenza con poche aperture, pochi clienti e tanta spazzatura di una settimana fa, Saronno inverte la rotta e vede decollare le aperture del giovedì sera. Merito del concerto da sold out organizzato da Avis in Villa Gianetti, di qualche negozio in più aperto, dei primi eventi organizzati in autonomia dai commercianti (con il sostegno Ascom per la Siae) e anche del clima di quasi saldi che ha spinto qualche cliente in più dentro ai negozi.

ADDIO SPAZZATURA

Ma andiamo con ordine. Primo problema risolto quello della spazzatura. L’Amministrazione ha finalmente attivato il protocollo per cambia nel periodo estivo l’esposizione delle frazioni il giovedì. Residenti e commercianti hanno rispettato le regole permettendo a chi si è concesso una passeggiata in centro di camminare senza vedere sacchi e scatoloni come settimana scorsa.

LE APERTURE

Ad alzare la saracinesca sono stati, prevedibilmente, soprattutto i bar e i negozi nelle zone attigue agli eventi. Le attività commerciali aperte sono state 9 in corso Italia, 4 in via San Cristoforo, 2 in piazza Portici, uno in via Mazzini ma zero in via Leopardi, via Garibaldi e piazza De Gasperi.

Piazza Riconoscenza si conferma un’oasi merito anche dell’evento musicale organizzato e delle tante attività aperte. A tracciare un bilancio positivo anche Dennis Bellotti, commerciante che con Fabio Auteri, aveva lanciato le aperture dimostrative che racconta di una clientela in aumento con qualche affare in più.

IL SUCCESSO

Vero protagonista della serata il concerto di The Mama bluegrass band organizzato, con grande cura anche per l’allestimento, in Villa Gianetti da Avis. L’associazione registra un “sold out” delle sedie posizionate nel giardino della sede di rappresentanza. Grande emozione e tanti ringraziamenti per un momento di festa voluto per celebrre i settant’anni di presenza in città grazie all’impegno di oltre 5 mila donatori.

