x x

GERENZANO – Questa sera al parco degli Aironi, avrà luogo la seconda serata organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Gerenzano, in sinergia con Ardea Onlus, nell’ambito del progetto “R-estate al parco 2022”, che prevede quattro serate musicali e danzanti all’interno del parco.

Per il secondo appuntamento, gli organizzatori hanno optato per una serata Country, l’evento inizierà alle 21 e vedrà in consolle Dj Dollaro e Dj Franco di Astrodance. L’evento danzante di questa sera avrà luogo sulla pedana a ridosso dell’area di ristoro situata all’ingresso del parco; si prevede una buona affluenza di ballerini ed appassionati di musica country, considerando che la stessa compagnia musicale ha attirato una grande affluenza alla Muschionight della settimana prima.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn