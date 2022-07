x x

SARONNO – L’attesa è quasi finita. Stasera alle 18 il presidente della Fondazione Culturale Giuditta Pasta Oscar Masciadri presenterà al pubblico e alla stampa tutti i titoli in programma per la prossima stagione del teatro Pasta. Il cartellone “La vita nuova” vede più di 50 spettacoli tra prosa, variety, danza, musica, teatro civile, operetta, teatro ragazzi e teatro scuole. Tante novità assolute, successi da rivedere, talenti da scoprire.

Una stagione ricca, sfaccettata, fatta per ridere ma anche per riflettere sul nostro tempo. Una stagione soprattutto per stare insieme e per ritrovare la gioia di farlo sempre più spesso.

E c’è chi, pur di esserci, la sua poltrona l’ha presa “al buio”. Sono oltre 150 gli appassionati ed amanti del teatro Pasta che si sono già abbonati senza conoscere la programmazione. Merito dell’assoluta fiducia nelle scelte di Oscar Masciadri il presidente/direttore artistico che non solo ha permesso alla sala di via Primo maggio di sopravvivere al covid ma ha saputo creare un nuovo legame col pubblico e con gli sponsor che hanno reso il Pasta protagonista della vita cittadina.

