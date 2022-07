x x

CARONNO PERTUSELLA – L’unità cinofila antidroga è tornata in azione a Caronno Pertusella: in questi ultimi giorni durante l’ennesima serie di controlli il cane addestrato a trovare gli stupefacenti ne ha individuati alcuni residui, sparsi a terra nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Evidentemente, qualcuno si era fermato sul posto per preparsi e poi consumare qualche “canna”. Sono state rinvenute tracce di hascisc e marijuana, episodio che induce la vigilanza urbana a tenere alta la guardia.

Nelle scorse settimane, anche in collaborazione con la polizia penitenziaria, erano stati eseguiti pattugliamenti fra centro e zona boschiva, individuando un “capanno dello spaccio” nella macchia boschiva mentre in città erano stati bloccati alcuni giovani trovati con piccole quantità di droga.

Un progetto apprezzatissimo dalle famiglie caronnesi non solo per l’attività di repressione ma anche per quella di prevenzione essenziale soprattutto per arginare il fenomeno tra i più giovani

