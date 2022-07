x x

CISLAGO – Oggi alle 16.25 in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina, alla periferia di Cislago scontro fra due autovetture, un uomo di 39 anni ha avuto bisogno di cure mediche è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque lievi lesioni. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese per i rilievi del sinistro al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

La scorsa notte alle 3.50 in via Rocchetta a Lomazzo una automobile si è ribaltata: ferito il 28enne a bordo.

A Saronno di prima mattina incidente col monopattino in via Novara.

