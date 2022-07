x x

SARONNO – Dallo scivolo all’area per l’arrampicata: negli ultimi giorni è tornato a disposizione dei più piccoli il castello del parco di via Monte Santo. L’area gioco, come quelle di molti altri parchi cittadini, è stata al centro delel segnalazioni e delle proteste di diverse mamme, papà e nonni alle prese con l’impossibilità di usarla per molte settimane.

Era stata completamente avvolta da una rete rossa da cantiere per i “lavori in corso” e così è rimasta per diverse settimane. Una situazione che costringeva i bimbi del quartiere ad usare solo le altalene. Così le mamme avevano lanciato un appello tramite ilSaronno. Visto che non c’erano stati cambiamenti domenica sono scesi in campo i nonni con un cartello “home made” che chiedeva meno blabla e più giochi.

Alla fine la risposta è arrivata con l’Amministrazione comunale che ha riaperto l’area gioco. “Non appena è stato possibile reperire il materiale – spiegano dal Comune – siamo intervenuti a sistemare e ha provveduto al ripristino delle attrezzature e alla loro messa in sicurezza”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn