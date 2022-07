x x

LOMAZZO – Era provato dall’incidente ma non è stato portato al pronto soccorso il 28enne che alle prime ore del mattina di sabato è stato protagonista di un pauroso incidente in via Rocchetta.

Poco prima delle 4 il ragazzo ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un tubo del gas. L’utilitaria, una Nissan Micra, si è quindi ribaltata. Sul posto sono accorsi, chiamati dai residenti, i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo che prima hanno aiutato il 28enne ad uscire dalla vettura. Mentre il personale della Croce Azzurra di Rovellasca si occupava di soccorrere l’automobilista i pompieri si sono messi all’opera per bloccare la perdita di gas e mettere in sicurezza l’arteria.

Ovviamente sono stati contattati anche i tecnici della società del gas per la riparazione definitiva. A rilevare l’incidente sono intervenuti i carabinieri di Cantù.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn