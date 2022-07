x x

LIMBIATE – Grande festa in programma questo weekend in piazza Aldo Moro con una tre giorni di musica dal vivo, danze e intrattenimento per tutti! La “Festa del Villaggio” si è aperta ieri, venerdì 1 luglio, a partire dalle 17 con un’area bimbi dotata di percorsi con pony e cavalli e una serata danzante dalle 21. La festa continua anche oggi e domenica con un ricco programma da scoprire: esposizione di auto d’epoca, spettacolo acrobatico di biciclette, animazione ed esibizioni di danza e molto, molto altro. Evento a cura di Comune con associazione anziani e pensionati di Villaggio Giovi.

Tutti gli appuntamenti

Nel dettaglio, sabato alle 10.30 percorso con cavalli e pony, alle 15.30 animazione con Razz M’Tazz e dalel 21 serata latino americana.

Domenica alle 10.30 percorso cavalli e pony, alle 12 esposizione auto d’epoca, dalle 17 alle 19 spettacoli e acrobazie con le Bmx e dalle 21 serata danzante con Titty e Cristian.

02072022