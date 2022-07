x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Solaro circa il contributo delle società nei centri estivi.

In settimana con l’assessore allo sport Talpo abbiamo visitato i vari campus estivi di Solaro.

Ringraziamo Olidance, Universal Calcio e oratori Solaro e Brollo, per essersi resi disponibili anche quest’anno all’organizzazione dei campus estivi che arricchiscono il nostro territorio. Queste società e l’oratorio danno un valore sportivo ed educativo all’estate dei nostri ragazzi che in questo periodo, specialmente dopo la pandemia, hanno tantissimo bisogno di stare insieme, socializzare e svolgere attività di comunità. Quest’anno a coordinare l’oratorio feriale è arrivato don Massimiliano.



A Solaro abbiamo una ricca disponibilità ed invitiamo chi ancora non ne fosse a conoscenza a prendere contatto con le realtà del territorio per conoscere le varie opportunità che offrono.

E da lunedì inizierà anche il centro estivo comunale in collaborazione con Solaro multiservizi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn