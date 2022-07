A Origgio oggi ultimo giorno di “Banda in festa”: musica e gastronomia

x x

ORIGGIO – Appuntamento oggi dalle 19.30 alla baita degli Alpini di via Piantanida di Origgio per “Banda in festa”, evento promosso dal corpo musicale San Marco di Origgio. Prevista buona cucina, musica dal vivo “e tanto divertimento” garantiscono gli organizzatori. Quella odierna è l’ultima di una intensa quattro giorno, nel corso della quale non è certo mancata la partecipazione dei cittadini, che hanno dimostrato di gradire. “Venite a trovarci, è anche un modo per sostenere la nostra associazione” dicono dal corpo bandistico origgese.

(foto archivio: la baita degli Alpini di Origgio è pronta ad accogliere l’ultima serata di questo evento promosso dal corpo musicale San Marco)

03072022