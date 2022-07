Al Museo Gianetti di Saronno l’installazione artistica “Notturni”

x x

SARONNO – “Grazie a tutte le persone che hanno partecipato ieri all’inaugurazione dell’installazione ceramica “Notturni” realizzata dai ragazzi del laboratorio “Ready to send a message”. Così i responsabili del Museo Gianetti di via Carcano a Saronno. L’installazione rimarrà nel giardino del museo e sarà visitabile durante gli abituali orari di apertura.

Il laboratorio rientra nel progetto Ready to Read in collaborazione con il Comune di Saronno, Informagiovani Saronno ed in partenariato con la cooperativa sociale Naturart e L’Aquilone cooperativa sociale, e con il contributo di Fondazione Cariplo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: l’installazione artistica allestita nel giardino del Museo Gianetti di via Carcano a Saronno)

03072022