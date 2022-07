x x

SARONNO – Automobilisti in giro senza cintura di sicurezza: succede ancora, c’è pure chi infila la “monetina” per non fare suonare il rilevatore a bordo, o chi volutamente “taglia il cavo” per non mettersela: ne sa qualcosa la polizia locale che l’altro giorno ha allestito un posto di blocco nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna. In poche decine di minuti sono state distribuite dodici contravvenzioni nei confronti di altrettanti conducenti che, appunto, guidavano senza avere allacciato la cintura.

In due ore, sono stati “bruciati” 60 punti patente. Ma non è finita qui: in controlli verranno senz’altro ripetuti nel prossimo futuro e caratterizzeranno tutto il periodo estivo.

(foto: controlli della polizia locale davanti alla stazione ferroviaria centrale)

