SARONNO – Con la pubblicazione dei ruoli arbitrali per la stagione 2022-2023 “la nostra sezione può finalmente esultare per i risultati ottenuti da tre splendidi ragazzi e grandi atleti. Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia sono promossi assistenti arbitrali a disposizione della CanC. Mattia Canella è promosso arbitro effettivo a disposizione della Can5″. Lo comunica la sezione saronnese dell’Aia, Associazione arbitri italiani di calcio.

“Il presidente, il consiglio direttivo e tutti gli associati si complimentano con i colleghi per i risultati raggiunti, certi che si tratti di un trampolino verso nuovi e più importanti traguardi. Non vediamo l’ora di festeggiarvi!” dicono dall’Aia.

(nelle foto, i tre arbitri saronnesi promossi)

03072022