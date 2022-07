x x

COMASCO – E’ durata meno di 48 ore la tregua concessa dagli incendi nelle aree agricole del nostro comprensorio. Oggi pomeriggio alle 16.30 si è verificato un incendio sterpaglie che hanno interessato da vicino diverse abitazioni in via Manzoni nel comune di Guanzate in provincia di Como.

I vigili del fuoco intervenuti con quattro squadre e mezzi antincendio boschivi da Appiano Gentile, Cantù, Como e Lomazzo hanno lavorato per contenere le fiamme limitando la distruzione di vegetazione a circa 3 ettari di campo. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio un vigile del fuoco vittima di un malore è stato soccorso e portato all’ospedale. Fortunatamente non ha avuto conseguenze. Sono in

corso le indagini per ricostruire l’origine delle fiamme.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn