CERIANO LAGHETTO – “Hho ricevuto un bellissimo riconoscimento da parte di tutti gli amici commercianti del mercato, e dal loro rappresentante territoriale di Confcommercio mandamento di Seveso: a sorpresa mi è stata consegnata una targa a legittimazione del’impegno profuso dal sottoscritto e da tutta la mia amministrazione, durante il periodo di picco pandemico a favore dell’organizzazione delle attività del mercato”. E’ il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, ha riferire del riconoscimento ottenuto, consegnato nei giorni scorsi direttamente nelle vie del mercato.

“Cosa dire…. un momento emozionante che mi ripaga dei tanti sacrifici di questi anni” rimarca Crippa.

(foto: il sindaco Roberto Crippa premiato da Confcommercio mandamento di Seveso)

03072022