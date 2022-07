x x

SARONNO – Un appello all’Amministrazione comunale affinchè aiuti le famiglie saronnesi ad affrontare il problema dei pannolini sporchi la cui gestione in questi giorni di gran caldo è diventata insostenibile per le famiglie. A dar voce alle richieste di mamme e papà Raffaele Pier Luca Di Francisca.

“A nome del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese di cui sono referente, porto all’attenzione dell’amministrazione comunale un problema riscontrato dalle famiglie con figli neonati della città di Saronno che hanno difficoltà a smaltire i pannolini sporchi dei loro figli perché devono tenerli in casa o in balcone per 7 giorni, visto che il residuo viene raccolto una volta a settimana solo il lunedì mattina.

Considerando che un bambino ha bisogno di essere cambiato minimo 6 volte nell’arco delle 24 ore, il venerdì sera nel sacco si trovano già 30 pannolini sporchi e che attirano insetti nonostante siano chiusi bene nei sacchetti per il residuo.

Praticamente la domenica si arriva a conservare a casa oltre 40 pannolini maleodoranti.

Questo significa che il cattivo odore e l’ingombro diventa un problema non solo per la propria famiglia ma anche per il vicinato. Il problema si moltiplica quando la famiglia ha più figli. Noi come Forum Provinciale delle Associazioni Familiari consideriamo i figli una benedizione e a livello istituzionale un investimento perché ogni figlio permette all’economia di rimettersi in movimento.

Crediamo che questo increscioso problema vada a penalizzare le famiglie che hanno scelto di mettere al mondo figli specialmente in questo tempo della pandemia.

Inoltre l’isola ecologica della città non prevede lo smaltimento dei pannolini perché li considera residuo e quindi anche chi prova a portare il sacco in discarica durante la settimana riceve un netto rifiuto ed è costretto a tornare a casa con il sacco pieno di pannolini usati.

Spero che l’ufficio comunale competente provveda al più presto visto che questo problema riscontrato nei mesi invernali si è acuito con l’aumento delle temperature e diventa insostenibile durante i mesi estivi.

