ORIGGIO – GERENZANO Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e della protezione civile a Gerenzano con la testimonianza di una residente che ha assistito all’incendio e le immagini catturate dal drone delle fiamme che si propagano tra i campi di Origgio. Sono i contenuti condivisi da Local team per raccontare gli incendi avvenuti nelle ultime ore nel Saronnese.

Local Team è la piattaforma video dedicata alle immagini in presa diretta. Vi si possono trovare breaking news, dirette video realizzate anche droni, come nel caso dell’incendio di Origgio, per raccontare fatti ed eventi in tutto il territorio italiano.

Oltre 4.500 le visualizzazione del video realizzato con il drone mentre il fronte del fuoco divorava i campi tra Origgio e Lainate nel pomeriggio di venerdì primo luglio.

Il video dell’incendio scoppiato venerdì mattina a Gerenzano ha superato su youtube le 2.200 visualizzazione dopo essere stato condiviso più volte anche sui canali social del Saronnese.

