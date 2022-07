x x

SARONNO – Non si può certo dire che l’oratorio estivo del Santuario della Beata vergine di Saronno non abbia avuto successo, che la partecipazione non sia stata massiccia – con tantissimi soddisfatti bambini – e che l’entusiasmo dei giovani educatori non sia stato contagioso: l’iniziativa è andata benissimo, ed ha accompagnato tanti bambini sal termine della scuola sino all’inizio dell’estate.

L’epilogo in questo fine settimana: “Si è concluso il nostro oratorio estivo 2022! Grazie a tutti per essere stati con noi in queste bellissime settimane. Ci rivediamo a settembre con tantissime novità” dicono dall’oratorio del Santuario di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per gli educatori e animatori dell’oratorio del Santuario di Saronno)

03072022