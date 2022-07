x x

LUINO – All’1.30 della scorsa notte a Porto Valtravaglia sulla provinciale 69, per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. I pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario. Nell’impatto un uomo di 35 anni ha perso la vita.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche carabinieri, ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, ma per il ferito non c’è stato niente da fare.

(foto: la scena dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Porto Valtravaglia)

03072022