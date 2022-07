Notte bianca 2022, sindaco live: “Ceriano numero 1”

E’ in corso l’evento che ha richiamato in paese tantissimi visitatori anche dal circondario

CERIANO LAGHETTO – “Ceriano numero 1″: poco prima di mezzanotte il sindaco Roberto Crippa e l’assessore Romana Campi si sono anche concessi una diretta durante il concerto nella piazza principale del paese, dove si sta svolgendo la Notte bianca 2022: si andrà avanti ancora a lungo e quindi c’è ancora tempo per una sosta in paese, dove ci sono ancora molti eventi previsti e tanti punti dove rifocillarsi.

Gastronomia

Nel Giardinone “Notte di pasta” a cura di Pro Loco Ceriano Laghetto

In piazza Lombardia “Notte barbecue Italian bbq” a cura di IBBQ-Italia Aps

In via Carducci pesce fritto e street food a cura di Bar Manhattan

In via I maggio cena sotto le stelle e musica live con Sara Conte a cura di Osteria San Giuseppe

Al Giardinone – Villa Rita “A cena con gli Alpini”, panini con salamella, wulster e crauti.

In via I maggio “Tropical Brasil” a cura di La Dolce Vite, L’Angolo della Moda, L’Arcobaleno, Be Witch Parrucchieri e Taneda Viaggi

In via Cadorna birra e apericena a sorpresa a cura di Caffè Federica

In via Mazzini angolo via Cadorna chiosco mojito a cura di Bar- panineria- focacceria Severi

In piazza Diaz frutta da passeggio a cura di Ceriano in Festa

In via Cadorna street food

e molto altro ancora…

Alibi Caffè stuzzicheria, birra e cocktails

Alter Ego birre alla spina, sandwich e patata gourmet

Bar Manhattan aperitivo e dj set con musica a 360°

Bar-Ristorante Al Parco bar estivo con area verde attrezzata, gelati e bibite. Fino alle 20 Griglieria Raffaele.

Il Nuovo Forno pesce fritto, linguine di mare, pizza tradizionale e hamburger.

Tondo Verace pizza, pizza portafoglio, panuozzi e dolci napoletani

Apicoltura Brenna esposizione prodotti dell’alveare

L’Angolo della Moda abbigliamento e accessori a prezzi scontati

La Merceria hobbistica e filati

Taneda Viaggi promozione viaggi e vacanze

e tanti altri…

Alle 2 in piazza Diaz brioches.

