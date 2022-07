x x

SARONNO – Notti bianche: di quella alla frazione Muschiona di Origgio ieri notte è stata la volta di Ceriano Laghetto, se seguiranno altre durante l’estate. E Michele Castelli, presidente dell’Assacom, Associazione artigiani e commercianti organizzati, non nasconde la propria delusione che questo evento mancherà a Saronno. “Noi abbiamo perso il trenom, grazie a qualcuno…” esordisce Castelli.

Prosegue Castelli: “Notti bianche ovunque ma a Saronno no. Per paura? Mancanza di capacità organizzative? Peccato che ci si nasconda dietro a “meccanismi nazionali di sicurezza”. Eppure la Notte bianca la si è sempre fatta e la fanno in moltissimi paesi. Per Saronno un passo indietro: peccato per i saronnesi ed i commercianti di Saronno, per loro solo delle micro-iniziative, chiudendo in recinti quei pochi che vi prendono parte”, con riferimento alla decisione dell’Amministrazione civica saronnese di far svolgere la maggior parte degli eventi estivi nei giardini di Villa Gianetti e non nel centro pedonale.

