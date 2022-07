x x

RHO – Incendio in appartamento questa mattina a Rho: è successo alle 6.30 in via Cesare Pavese, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi. Un uomo di 50 anni è rimasto ustianato al volo ed ha riportato sintomi di intossicazione per il fumo, ed è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni.

I pompieri hanno spento l’incendio e nel corso della mattinata hanno eseguito tutti gli interventi per la messa in sicurezza dei locali, con i carabinieri sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. L’appartamento dove si è verificato l’incendio è stato dichiarato inagibile.

(foto archivio: intervento dei vigili del fuoco)

03072022