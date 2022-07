x x

SARONNO – Un’occasione per scoprire le bellezze e i tesori della Comunità Pastorale sfruttando il fresco delle serate estive e le suggestioni create da giochi di luci e ombre. È la proposta della Notte di Chiese aperte organizzata dall’associazione culturale Cantastorie Saronno con la collaborazione della Comunità pastorale nell’ambito del progetto Chiese Aperte 360°.

Giovedì 7 luglio ci sarà una “nottata” per scoprire la chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e della chiesa di San Francesco nell’omonima piazza. Proprio nella chiesa situata a pochi passi dalla stazione sarà possibile vedere i risultati degli ultimi interventi di restauro sugli affreschi della navata centrale e della controfacciata.

Le visite guidate si susseguiranno dalle 21 alle 23,30. È prevista la raccolta di offerte libere che saranno destinate alla cura del patrimonio artistico-culturale della città.

