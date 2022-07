x x

UBOLDO – Lunga giornata, quella di sabato, per le volontarie ed i volontari dell’associazione “Una luce fuori dal lager” del rifugio per cani abbandonati di Uboldo, soddisfatte di avere dato il loro contributo alla raccolta alimentare – per gli animali nei rifugi e nei canili – che si è svolta alla Coop Milano Bonola ed in quella di Legnano.

“Collaborazione, spirito di squadra, impegno! Il nostro grazie prima di tutto va alla direzione Coop che ci ha invitato e permesso di partecipare alla giornata dedicata ad aiutare gli animali di rifugi e canili, giornata che Coop ha chiamato “Alimenta l’amore”. Un ottimo risultato in termini di cibo raccolto, grazie a tutti i clienti Coop”.

(foto: alcune volontari dell’associazione uboldese impegnate nella raccolta alla Coop)

