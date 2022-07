x x

SARONNO – Da lunedì scorso alla redazione de IlSaronno è all’opera una nuova stagista, Arianna Amorello studentessa di 16 anni del liceo Legnani, che attraverso questa sua prima esperienza di alternanza scuola-lavoro esplorerà l’ambito del lavoro giornalistico. L’obiettivo è che quest’esperienza sia l’occasione per scoprire il mondo del giornalismo locale e della comunità saronnese.

“Dopo Alberto siamo molto contenti di accogliere Arianna che lunedì ha iniziato subito con grande energia con il collegamento da Radiorizzonti, storico partner de IlSaronno – spiega la direttrice Sara Giudici – mi ha subito colpito la grande attenzione con cui ha seguito i diversi aspetti della prima giornata da “giornalista on the road”. Spero che possa continuare a seguire IlSaronno non solo come lettrice ma anche come collaboratrice”,

“Non avrei mai pensato di fare un’esperienza del genere e ammetto di essere un pochino nervosa anche se l’agitazione è parte integrante di tutte le nuove sfide da affrontare – commenta Arianna Amorello – nonostante questa sfida in particolare mi farà uscire dalla mia comfort zone allo stesso tempo ne sono grata perché sicuramente ne trarrò delle lezioni importanti che senza dubbio faranno bene alla mia crescita. Sono molto contenta di aver iniziato questo stage”.

