SARONNO – Riceviamo e pubblichaimo la nota di Attac Saronno in merito all’evento in programma giovedì 7 luglio

Quando Wikileaks pubblicò sul web i segreti di guerra (quella ufficiale e quella sporca) degli Usa e dei suoi alleati, i cittadini del mondo vennero messi al corrente di come funzionano veramente le “democrazie” da cui siamo governati nell’Occidente: violenza sistematica, incarceramenti illegali, torture, uso di armi non convenzionali. Nulla di quanto i media normalmente ci raccontavano.

E ci raccontano, tuttora: quanto sta accadendo in Ucraina è un capolavoro di disinformazione, da ogni parte del conflitto: Russia, Ucraina, Nato.

Per questo e mille altri motivi consideriamo prezioso il lavoro di Julian Assange e dei giornalisti indipendenti, che si occupano di svelare letroppe verità nascoste delle nostre “democrazie”. Il prezzo da pagare, per loro, è spesso molto alto. Per Julian Assange, altissimo: in caso di

estradizione negli USA dalla Gran Bretagna (dove l’ambasciata dell’Ecuador non lo protegge più edè stato incarcerato) rischia 175 anni di prigionia (cioè la morte lenta) in nome di un’anacronistica legge contro lo spionaggio risalente a 100 anni fa!

Attac Saronno partecipa alla mobilitazione internazionale contro l’estradizione e per la liberazione di Julian Assange, che in questi anni si sta portando avanti in tutto il mondo contro questa vera e propria vergogna per l’Occidente che si dice garante dei diritti delle persone.

Per questo abbiamo invitato a parlarne Marco Schiaffino, giornalista informatico e conduttore della trasmissione “Doppio click” su Radiopopolare, dalle 21 di giovedì 7 luglio all’Auditorium Aldo Moro di Viale Santuario. Una serata che vedrà l’eccezionale collegamento da New York della giornalista Marina Catucci, che della vicenda Assange è un’esperta di prima categoria. Invitiamo a partecipare ogni cittadina e cittadino che abbia a cuore le sorti della vita umana. Del diritto di informazione e della democrazia sempre più violata anche nei nostri territori.

