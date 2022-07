x x

SARONNO – Un incremento dei casi di positivi al coronavirus del 42 per cento in una settimana: nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi, ai microfoni di Radiorizzonti, ha fatto il punto sull’emergenza in città.

“Si è assistito ad un incremento di cittadini positivi, un incremento molto significativ:, lunedì scorso erano 252, ed oggi sono 358, quindi un +42 per cento. Non abbiamo altri dati da Ats, ovvero quello dei guariti, e nemmeno di eventuali decessi” ha riepilogato il sindaco. Ha proseguito Airoldi: “L’incremento da alcune settimane è significativo e questo non ci lascia tranquilli. Stiamo all’aperto, in casa con le finestre aperte non manca il ricambio di aria ma nonostante ciò i casi sono tanto aumentati, e quindi è da capire cosa succederà con l’autunno e l’inverno. Per fortuna non tanti devono ricorrere alle cure mediche, il tasso di positività sui tamponi a livello nazionale è però del 27 per cento come si è rilevato solo nei periodi più difficili del covid, ma certo ora abbiamo alle spalle tre vaccinazioni. Le conseguenze appaiono meno gravi di prima ma la situazione è inaspettata. Torno ad invitare a farsi vaccinare con la quarta dose, per chi ne ha diritto ed è consigliato, approfittando della buona disponibilità posti, come al hub Saronno, dove si trova uno slot libero in pochi giorni”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio)

04072022