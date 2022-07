x x

SARONNO – Si terrà stasera, lunedì 4 luglio alle 21 in prima convocazione il consiglio comunale cittadino. All’ordine del giorno due putni sull’urbanistica:permesso di costruire convenzionale ex articolo 16 norme del piano delle regole, realizzazione di edificio residenziale in via Bainsizza e programma di intervento per la realizazione di nuovi servizi privati d’uso pubblico all’interno del Tuc.

Sarà permessa la presenza di cittadii fino ad un massimo di 60 persone con l’obbligo di indossare la mascherina. E’ comunque disponibile la diretta su civica.

